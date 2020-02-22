Террористы на Донбассе после попытки прорыва изменили тактику

На войне за независимость на Донбассе 22 февраля получил ранение один военнослужащий ВСУ в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. Всего террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня, возле Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Красногоровки и Крымского.

При этом на участках разведения сил террористы соблюдали тишину, однако еще ночью пытались прорваться на позиции ВСУ, но потерпели неудачу и понесли потери.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", – рассказали в штабе ООС.

Иллюстрация. Война на Донбассе фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Обьединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного терориста. Враг оставил его тело на поле боя.

Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации также пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

Тогда погиб гранатометчик 72-й бригады ВСУ Максим Хитайлов с Полтавщины.

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