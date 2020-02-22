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22 февраля • обновлено в 22:52
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Террористы на Донбассе после попытки прорыва изменили тактику

4.7т
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На войне за независимость на Донбассе 22 февраля получил ранение один военнослужащий ВСУ в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. Всего террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня, возле Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Красногоровки и Крымского.

При этом на участках разведения сил террористы соблюдали тишину, однако еще ночью пытались прорваться на позиции ВСУ, но потерпели неудачу и понесли потери.

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"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", – рассказали в штабе ООС.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

  • Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

  • Обьединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного терориста. Враг оставил его тело на поле боя.

  • Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации также пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

  • Тогда погиб гранатометчик 72-й бригады ВСУ Максим Хитайлов с Полтавщины.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
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Bruse Colin
Bruse Colin
Все больше и больше людей бежит из росии, ордло и крыма спасая свои семьи от сумасшедшего произвола путинской власти и бешенства чиновников
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Из Украины все больше вынужденных переселенцев возвращаются назад в Крым и Республики Донбасса, поскольку государство не может обеспечить им нормальные условия жизни — заявил Тука. ____
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коршун федот
коршун федот
Zhikharev Dmitry, Из какоГа мухо.ср.анска тымычишь, мон.го.ло.ид???
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