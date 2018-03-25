Террористы на Донбассе после затишья атаковали ВСУ

Террористы на Донбассе активизировались и в течение субботы, 24 марта, обстреляли украинских защитников 13 раз.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, передает пресс-центр АТО.

В частности, на донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитниках Лебединского и Новотроицкого.

Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья.

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе 24 марта погиб украинский военнослужащий. Предварительной причиной гибели называют неосторожное обращение с боеприпасами.