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Террористы на Донбассе пошли на провокацию: ВСУ понесли потери

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Террористы на Донбассе продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями оружие. В результате 4 декабря был ранен украинский боец.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На протяжении прошедших суток зафиксировано два обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО вокруг Луганского", - сказано в сообщении.

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На донецком направлении, еще в светлой время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов близ Верхнеторецкого.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую врачебную помощь. Его жизни ничто не угрожает.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился прогноз о том, что в следующем году Россия может активизировать в Украине "новую войну", если ее влияние на конфликт на Донбассе уменьшится.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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