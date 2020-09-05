Террористы на Донбассе пошли на провокацию и открыли огонь – штаб ООС

За минувшие сутки, 4 сентября, российские оккупационные войска нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, около Авдеевки враг совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей – из стрелкового оружия.

"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке.

Отмечается, что с начала суток, 5 сентября, противник обстрелов не проводил.

В штабе добавили, что в зоне проведения ООС подразделения ВСУ вместе со спасателями тушат пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка.

Также в прифронтовых районах саперами ОС разминировано более десяти гектаров территории, найдено и передано на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 3 сентября российские оккупационные войска ни разу не нарушили режим прекращения огня – по всей линии фронта наблюдалась тишина.