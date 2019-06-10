Террористы на Донбассе пошли на новую подлость: что дальше

Террористы на Донбассе в очередной раз сорвали выполнение комплекса мероприятий, определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская".

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Военные отметили, что боевики, начиная с 7 июня, ведут постоянные обстрелы позиций подразделений сил ВСУ.

Постоянное введение огня также подтверждено в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 года. Заметим, что подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств", – отметили в штабе.

Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Второй президент Украины Леонид Кучма отметил, что предложения по обеспечению установления перемирия в зоне проведения ООС должны разработать до 19 июня.

Террористы на Донбассе Багнет

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в зоне проведения Операции объединенных сил террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом потерь среди украинских воинов нет. Потери среди террористов уточняются украинской разведкой.

Также в сети появилось видео, на котором украинский воин, уроженец Донбасса рассказывает о военных преступлениях России на временно оккупированных территориях

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