"Как завещал кремлевский божок": террористы на Донбассе попались на применении подлых методов Путина

Российские оккупанты на Донбассе с целью провокации защитников Украины бьют по их позициях с жилых секторов и даже не брезгуют прикрываться гражданским населением и детьми.

Кроме того, они активизировали работу своих снайперов и диверсионно-разведывательных групп, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"До врага примерно 160 метров. Каждый раз перед выходом на пост проходим инструктаж, ведь работают вражеские снайперы. Преимущественно под вечер. Как только видят тепловизор на наблюдательном пункте – сразу стреляют. Чаще всего используют 12 калибр", – рассказал военнослужащий ВСУ Сергей.

Воин ВСУ Facebook штаба ООС

По словам защитника, оккупанты не оставляют попыток поиска безопасных проходов через украинские позиции. Так, в темное время суток они пытаются подкрадываться группами по три-пять человек. Но когда получают отпор, то сразу отступают.

Еще один военнослужащий ВСУ добавил к рассказу побратима, что враг осуществляет всевозможные провокации, чтобы заставить украинскую сторону открыть огонь. Ради этого оккупанты не гнушаются использовать и запрещенное Минскими договоренностями оружие: артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, минометы. Однако наиболее цинично, подчеркивает военный, то, что российские наемники осуществляют обстрелы с оккупированных ими населенных пунктов, они открывают огонь просто среди жилых домов.

"Они знают, что мы не станем стрелять в сторону мирного населения, поэтому постоянно используют его, как щит. Делают так, как и завещал когда-то их кремлевский божок. И все же, несмотря на подлость и коварство врага, мы все равно победим, потому что мы украинцы и мы на своей земле!" – уверен Герой.

Защитник Украины на Донбассе Facebook штаба ООС

О подлости российских оккупантов воины рассказали и в сюжете "Военного телевидения Украины", которым поделились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

Так, один из защитников отметил, что противник в окрестностях Горловки пытается большую часть времени находиться на своих позициях, а если и покидает их, то только на гражданских машинах.

"Недалеко находится сельская местность и село подконтрольное им. Используя это, они прикрываются. Там ездят и гражданские, мы видим, и автобусы с детьми школьные", – подчеркивает воин ВСУ Ростислав.

Террористы и Путин

Вместе с тем, добавил он, Объединенные силы дают адекватный отпор захватчикам и сдерживают их, благодаря высокому профессионализму своих воинов.

"Когда применяет противник свои диверсионные группы или снайперские пары, наше командование всегда старается дать адекватный ответ. Приезжают к нам снайперские подразделения, обученные парни. Когда они начинают работать, мы себя чувствуем более спокойнее. Эффективно работает наша разведка. Благодаря их работе ,удается заблаговременно предупредить людей. И когда уже есть факт, что группа работает, сразу выезжает контргруппа наших снайперов", – рассказал украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее наемники России в Марьинке выпустили перед собой в качестве отвлекающего маневра маленькую девочку, а сами спрятались, обстреливая военных Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинские защитники, которые обороняют Новотошковское (Луганская область), также рассказывали, что террористы регулярно прячутся за спинами мирного населения из-за трусости.

А в ночь на 10 февраля российские оккупанты на Донбассе устроили минометный обстрел позиций Объединенных сил, стреляя из окрестностей оккупированного села Саханка.

Таким образом они лишили украинских защитников возможности открыть огонь в ответ, ведь в населенном пункте живет множество мирных граждан.

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