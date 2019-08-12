Террористы на Донбассе подло ударили по ВСУ: есть раненый

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате был ранен украинский военный, сообщает пресс-центр ООС. Отмечается, что позиции ОС обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили пять обстрелов: около Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, в районе Павлополя и возле Гнутово.
ВСУ на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции обстреляли трижды: возле Крымского, вблизи Майорска и в районе Золотого-4.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-центре ООС заверили, что штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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