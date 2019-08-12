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Террористы на Донбассе подло ударили по ВСУ: есть раненый

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В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате был ранен украинский военный, сообщает пресс-центр ООС. Отмечается, что позиции ОС обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили пять обстрелов: около Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, в районе Павлополя и возле Гнутово.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции обстреляли трижды: возле Крымского, вблизи Майорска и в районе Золотого-4.

Террористы на Донбассе подло ударили по ВСУ: есть раненый

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-центре ООС заверили, что штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Один выстрел один ВСУшный алкаш.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Свиньи ВСУшные заберите двух своих смердячих хероев ,они уже протухли, Десятого числа подорвались на мине эвакуация со стороны усросрани не проходит,со стороны ДНР гарантировали безопасность эвакуации.
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