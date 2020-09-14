Террористы на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатометов – штаб ООС
За прошедшие сутки, 13 сентября, российские террористы на Донбассе дважды нарушали режим тишины. В частности, они открывали огонь из подствольных гранатометов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, провокации оккупантов были зафиксированы вблизи Песков и Авдеевки. Впрочем поскольку выстрелы были неприцельными, украинские защитники оружие в ответ не применяли.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками. Среди личного состава Объединенных сил вследствие выстрелов боевых потерь и ранений нет", – заверили украинские воины.
Что касается оккупантов, то они продолжают терять личный состав даже во время перемирия. Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Потери российско-оккупационных войск 9 сентября составили 5 человек: безвозвратные – 1 (1-2 ОМСБр), небоевой, подрыв на НВП на своих позициях. Санитарные – 4 (1-2 ОМСБр), небоевые, подрыв на НВП на своих позициях, 3 (3 ОМСБр), небоевые, обстоятельства уточняются)", – отметил защитник.
С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе ООС.
"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что военнослужащими ВСУ совместно с пожарными ДСНС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку от Марьинки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
обстрелы на Донбассе со стороны террористов 13 сентября стали первыми нарушениями после встречи в Берлине советников президентов стран-участниц "нормандского формата".
12 сентября на Донбассе режим тишины придерживался обоюдно. Обстрелов со стороны формирований РФ зафиксировано не было.