Террористы на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатометов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 сентября, российские террористы на Донбассе дважды нарушали режим тишины. В частности, они открывали огонь из подствольных гранатометов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, провокации оккупантов были зафиксированы вблизи Песков и Авдеевки. Впрочем поскольку выстрелы были неприцельными, украинские защитники оружие в ответ не применяли.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками. Среди личного состава Объединенных сил вследствие выстрелов боевых потерь и ранений нет", – заверили украинские воины.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что военнослужащими ВСУ совместно с пожарными ДСНС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку от Марьинки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

обстрелы на Донбассе со стороны террористов 13 сентября стали первыми нарушениями после встречи в Берлине советников президентов стран-участниц "нормандского формата".

12 сентября на Донбассе режим тишины придерживался обоюдно. Обстрелов со стороны формирований РФ зафиксировано не было.

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