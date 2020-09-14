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Террористы на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатометов – штаб ООС

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,1 т.

  • Оккупанты устроили эскалацию в районе ответственности ОТГ "Восток"

  • Выстрелы были неприцельными, поэтому защитники Украины не ответили на них

  • Потерь и раненых в рядах ВСУ нет

Террористы на Донбассе целились по ВСУ из гранатометов

За прошедшие сутки, 13 сентября, российские террористы на Донбассе дважды нарушали режим тишины. В частности, они открывали огонь из подствольных гранатометов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, провокации оккупантов были зафиксированы вблизи Песков и Авдеевки. Впрочем поскольку выстрелы были неприцельными, украинские защитники оружие в ответ не применяли.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками. Среди личного состава Объединенных сил вследствие выстрелов боевых потерь и ранений нет", – заверили украинские воины.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что военнослужащими ВСУ совместно с пожарными ДСНС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку от Марьинки.

ООС

ООС

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