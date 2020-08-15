За прошедшие сутки, 14 августа, российские оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Авдеевки враг вел обстрелы из стрелкового оружия по позициям украинских военных.

Также были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению Золотого-5, Новгородского и Широкой Балки.

За минувшие сутки потерь среди ВСУ нет.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ: в ООС сообщили о нарушении перемирия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские вооруженные формирования один раз нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Противник инженерно оборудовал свои позиции в сторону украинских подразделений, однако огонь не открывал.

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