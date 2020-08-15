Украинские военные зафиксировали 4 нарушения со стороны террористов
Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия
Потерь среди ВСУ за сутки нет
Война на Донбассе.
За прошедшие сутки, 14 августа, российские оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи Авдеевки враг вел обстрелы из стрелкового оружия по позициям украинских военных.
Также были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению Золотого-5, Новгородского и Широкой Балки.
За минувшие сутки потерь среди ВСУ нет.
С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ: в ООС сообщили о нарушении перемирия
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские вооруженные формирования один раз нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Противник инженерно оборудовал свои позиции в сторону украинских подразделений, однако огонь не открывал.
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