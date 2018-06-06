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Террористы на Донбассе ослушались Россию: что произошло

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Генштаб Вооруженных сил России приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Приказ касается периода проведения в РФ Чемпионата мира по футболу.

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Правда, террористы, скорее всего, ослушались командование, так как интенсивность не снижается.

"За последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период)", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 июня на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. По данным разведки, два оккупанта уничтожены, четверо ранены.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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