Террористы на Донбассе ослушались Россию: что произошло

Генштаб Вооруженных сил России приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Приказ касается периода проведения в РФ Чемпионата мира по футболу.

Правда, террористы, скорее всего, ослушались командование, так как интенсивность не снижается.

"За последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период)", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 июня на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. По данным разведки, два оккупанта уничтожены, четверо ранены.