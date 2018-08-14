Террористы на Донбассе опасно стянули вооружение: что происходит

На Донбассе у террористов были зафиксированы буксируемые гаубицы и почти тысячу ящиков для боеприпасов и снарядов.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, на Луганщине беспилотник СММ зафиксировал в общей сложности 18 буксируемых гаубиц (восемь 2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм и десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм)

На территории другого объекта примерно в 1 км к юго-западу тот же мини-БПЛА СММ зафиксировал один подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 "Нард") и 775 ящиков для боеприпасов (по оценке, некоторые из них были новые), а также 118 ящиков для снарядов РСЗО (БМ-21).

Кроме того, наблюдатели зафиксировали наличие неотведенного вооружения.

Так, в трех таких местах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области были обнаружены 19 буксируемых гаубиц (тринадцать Д-30 "Лягушка", 122 мм и шесть 2A65) и 5 ​​самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм).

В неподконтрольных правительству районах беспилотник дальнего радиуса действия снова обнаружил 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта к северу от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км северо-западнее Луганска), что является нарушением линий отвода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину через неконтролируемый участок границы с территории России въехала колонна техники.