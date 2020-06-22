Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ артиллерией и ракетами: ранен защитник

Начиная с начала суток, 22 июня, российские террористы на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один защитник Украины.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, во время атак оккупанты применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, по защитникам населенного пункта Попасная в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому – 120-ти мм минометы.

В это же время враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Вольный, применив сначала минометы 82-го калибра, а затем – гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Орехово агрессор открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Под утро противник применил 120-ти мм минометы и у Новотошковского, потратив при этом 42 боеприпаса. А по украинским защитникам вблизи Новозвановки, кроме упомянутого вооружения, оккупанты применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", то там враг использовал противотанковые ракетные комплексы калибра 152 мм "Корнет" и обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино.

Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

"Но эти действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие ВСУ устроили врагу достойный отпор. На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали прицельный огонь из штатного вооружения", – заверили воины.

Также они отметили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался, а в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня один украинский военнослужащий получил ранения в результате боев на Донбассе. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска вели огонь из запрещенных минометов, а также гранатометов, БМП-1, противотанковых ракетных комплексов, пулеметов и стрелкового оружия.