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2 марта • обновлено в 12:52
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Террористы на Донбассе обстреляли минами мирное село

1.4т
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Российские террористы на Донбассе умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. В результате ранен мирный житель.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.

"2 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивают украинские защитники, оккупанты прекрасно понимали, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Так, в следствие разрыва мины в одном из домов взрывной волной выбило оконные стекла, осколки ранили мужчину. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

В штабе ООС подчеркнули, что такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

"Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", – написали украинские воины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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