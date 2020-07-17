Террористы на Донбассе нашли тело убитого военного медика "Эстонца"

Террористы на Донбассе нашли тело погибшего военного врача из состава 35-й бригады морской пехоты Николая Илина с позывным "Эстонец", которого 13 июля убили во время засады.

Как сообщает ТСН, об этом оккупанты заявили представителям совместного центра по контролю и координацию (СЦКК).

Ранее пресс-центр штаба ООС отметил, что командование Объединенных сил делает все необходимое для возвращения тела погибшего военного медика.

При этом до сих пор неизвестна судьба раненого, который остался на поле боя. Украинские военные получили гарантии тишины от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и начали поисковую операцию еще 16 июля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Илин ("Эстонец") погиб 13 июля возле Зайцевого, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.

Также погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь, его тело уже возвращено на подконтрольную Украине территорию.

Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.