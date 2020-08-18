Террористы на Донбассе нарушили перемирие и ударили по ВСУ из гранатомета

В понедельник, 17 августа, террористы на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии. В частности, они прибегли к одной огневой провокации и были замечены за инженерным оборудованием позиций.

Об этом говорится в сводке на официальной странице пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В то же время защитники отметили, что на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Воины ВСУ также соблюдают режим прекращения огня и готовы адекватно реагировать на опасные действия противника.

Однако вблизи Водяного в послеобеденное время 17 августа была зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни украинским воинам, поэтому они оружие в ответ не применяли.

Также 17 августа были выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного с направления временно оккупированной Ужовки.

"Всего за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали два враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", – говорится в сообщении.

Что касается террористов, то они, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, обнародованным на его Telegram-канале, продолжают нести небоевые потери.

Так, 17 августа, на Донбассе были ранены двое оккупантов из 2 и 7 ОМСБр. Один из них получил бытовую травму, а второй подорвался на неизвестном взрывном устройстве на собственных позициях.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Слава Украине!" – заверили в штабе ООС.

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