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Террористы на Донбассе накрыли огнем позиции ВСУ: есть раненые

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За минувшие сутки, 21 мая, террористы на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции украинской армии.

Как сообщает пресс-штаб ООС в Facebook, боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды в районе населенного пункта Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле села Гнутово стреляли из крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы около поселка Шумы применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая террористы "Л/ДНР" на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В ходе боев один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
войнаНовости ДонбассатерроризмВСУ
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Украина в огне! Они там, на домбасе все русскоязычные. Их всех надо убивать. Мы же Европа, мы любим убивать! Европа - это не терпимость к не таким как мы! Европа - это Бандера и шухевич, которые убивали поляков и евреев, как наши немецкие освободители!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Та это херня! Ни шагу назад! Продолжайте войну!
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