Террористы на Донбассе начали обустраивать новые позиции и трижды открывали огонь – штаб ООС

За сутки 23 августа ВСУ зафиксировали на Донбассе три нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров ТКГ. Противник, в частности, проявлял огневую активность.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не было зафиксировано. Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время, вблизи Авдеевки ВСУ заметили огневую активность вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а возле Зайцево – несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Как утверждают в штабе ООС, в обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Кроме этого, за минувшие сутки выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Марьинки с направления временно оккупированного населенного пункта Александровка.

Подчеркивается, что с начала этих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Поздравляем всех соотечественников с Днем Независимости Украины! Объединенные силы продолжают отстаивать нашу Независимость в районе проведения операции в Донецкой и Луганской областях. Каждый украинец может быть уверен в том, что мы и дальше будем защищать территориальную целостность нашей Родины!" – заверили украинские военные.

Сообщение штаба ООС (Facebook Операция Объединенных сил)

Скриншот сообщения (Facebook Операция Объединенных сил)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за сутки по состоянию на утро 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. По данным штаба ООС, противник произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки.

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