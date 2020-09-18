Террористы на Донбассе минируют дороги и наращивают боеспособность – штаб ООС и разведка

На Донбассе российско-оккупационные войска наращивают боеспособность армейских корпусов, увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.

Об этом сообщили пресс-службы ООС и Министерства обороны Украины. Активность террористов зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и украинские разведчики.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Так, 13 сентября БПЛА СММ обнаружил четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханки Донецкой области.

Также восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги, было зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине.

16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели шесть фрагментов боеприпасов, из которых четыре оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

С начала сентября из-за неконтролируемых Украиной участков границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем.

Кроме того, после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Украинская сторона СЦКК отметила, что изложенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Террористы минируют дороги на Донбассе. Facebook ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ ранее зафиксировала, что вопреки договоренностям о перемирии, террористы "Л/ДНР" прибегли к закладке мин на дорогах Донецкой и Луганской областей.

На Донбассе в среду, 16 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.