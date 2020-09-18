Террористы на Донбассе минируют дороги и наращивают боеспособность – штаб ООС и разведка

На Донбассе российско-оккупационные войска наращивают боеспособность армейских корпусов, увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.

Об этом сообщили прессслужбы ООС и Министерства обороны Украины. Активность террористов зафиксировали наблюдатели ОБСЕ и украинские разведчики.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 сентября 2020, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Так 13 сентября БПЛА СММ обнаружил четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханки Донецкой области.

Также восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этого же автодороги, было зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине.

16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели шесть фрагментов боеприпасов, из которых четыре оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

С начала сентября из-за неконтролируемых Украиной участков границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем.

Кроме того, после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Украинская сторона СЦКК отметила, что изложенные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ ранее зафиксировала, что, вопреки договоренностям о перемирии, террористы "Л/ДНР" прибегли к закладке мин на дорогах Донецкой и Луганской областей.

На Донбассе в среду, 16 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.