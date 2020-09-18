Террористы на Донбассе дважды открыли огонь в сторону ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 сентября, российские террористы на Донбассе снова нарушили условия перемирия и открыли огонь из стрелкового оружия у Новогригорьевки.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений снова зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

Так, выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается спокойной и полностью контролируемой нашими воинами. Следуя режиму прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника", – заверили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Харьковского госпиталя 17 сентября рассказал, что жизни трех воинов, которые 15 сентября подорвались на Донбассе, уже ничего не угрожает. Впрочем один из них до сих пор находится в реанимации – в момент взрыва он потерял часть стопы.