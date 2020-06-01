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1 июня • обновлено в 18:55
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Террористы на Донбассе атаковали ВСУ с беспилотников: ранен украинский защитник

  • С начала суток, 1 июня, террористы России на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

  • Они применили гранатометы, стрелковое оружие и беспилотники для сброса выстрелов ВОГ-17

  • В результате атак ранен один украинский защитник

  • ОС дали отпор захватчикам и заставили их прекратить провокации

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Российские оккупанты на Донбассе 1 июня дважды нарушили режим прекращения огня и ранили одного воина Объединенных сил. Во время обстрелов они использовали гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат.

Но украинские защитники, как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

"Украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Гнутово противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем. Впоследствии у этого же населенного пункта агрессор задействовал БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Главком"

Кроме того, вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское". Так, около 11:00 из временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Викторовка и Петровское захватчики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Такие провокационные действия российско-оккупационных войск в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей, откровенное нежелание придерживаться взятых обязательств и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении ситуации", – отметили в штабе ООС.

Что касается участков разведения №1 и №2, то там, по словам защитников Украины, режим "Тишина" соблюдался. В целом ситуация в зоне проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 мая украинские военные в зоне ООС на Донбассе уничтожили одного и ранили двух оккупантов. Потерь среди ВСУ не было.

  • При этом российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • Напомним, за май 2020 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов, ранили – 94 и уничтожили семь единиц вражеской техники.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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