"ЛНР" вымрет!" Террористы забили тревогу из-за смертельной эпидемии

Российские террористы "ЛНР" заявили о резком росте количества больных СПИДом, алкоголизмом и наркоманией на временно оккупированной территории.

Они подсчитали, что сохранение такой тенденции приведет к тому, что через несколько десятилетий их псевдореспублика полностью вымрет. Скриншот сообщения оккупантов на одном из их пабликов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

В сводке террористов отмечается, что распространенность ВИЧ-инфекции по итогам 2019 года составила 715,8 на 100 тыс. населения. Кроме того выросли показатели первичной заболеваемости в наркологической группе: по алкоголизму – на 16,7%, по наркомании – на 11,5%, алкогольным психозам – 13,6%.

Эпидемия СПИДа в "ЛНР"

"В 2019 году численность постоянного населения сократилась почти на 30 тыс. человек. "Республика" через 10 лет потеряет 300 тыс. человек, а через 75 лет – все население", – забили тревогу оккупанты.

В свою очередь Штефан уточнил, что обнародованная статистика военны преступников на самом деле даже немного лучше, чем в действительности. "В "дырляндии" подсчитали больных ВИЧ, нарко- и алкозависимых. Понятно, что данные цифры они еще и немного уменьшили, улучшив картину, но итог – фейковая "репаблик" исчезнет через 75 лет по их же словам. Но вангую, что будет гораздо раньше", – потроллил оккупантов защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в рядах российских террористов "ДНР" началась эпидемия опасной инфекционной болезни – зафиксированы массовые случаи заражения туберкулезом.

А в конце октября на Донбассе был зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов "ДНР". Инцидент произошел в 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток" 1-го армейского корпуса Российской Федерации.

Также стало известно, что ряды российских оккупантов на Донбассе все чаще стали пополнять наемники с судимостями, наркотической и алкогольной зависимостью.

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