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24 декабря • обновлено в 05:44
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"ЛНР" вымрет!" Террористы забили тревогу из-за смертельной эпидемии

1.7т
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Российские террористы "ЛНР" заявили о резком росте количества больных СПИДом, алкоголизмом и наркоманией на временно оккупированной территории.

Они подсчитали, что сохранение такой тенденции приведет к тому, что через несколько десятилетий их псевдореспублика полностью вымрет. Скриншот сообщения оккупантов на одном из их пабликов опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

В сводке террористов отмечается, что распространенность ВИЧ-инфекции по итогам 2019 года составила 715,8 на 100 тыс. населения. Кроме того выросли показатели первичной заболеваемости в наркологической группе: по алкоголизму – на 16,7%, по наркомании – на 11,5%, алкогольным психозам – 13,6%.

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Эпидемия СПИДа в "ЛНР"

Эпидемия СПИДа в "ЛНР"

"В 2019 году численность постоянного населения сократилась почти на 30 тыс. человек. "Республика" через 10 лет потеряет 300 тыс. человек, а через 75 лет – все население", – забили тревогу оккупанты.

В свою очередь Штефан уточнил, что обнародованная статистика военны преступников на самом деле даже немного лучше, чем в действительности. "В "дырляндии" подсчитали больных ВИЧ, нарко- и алкозависимых. Понятно, что данные цифры они еще и немного уменьшили, улучшив картину, но итог – фейковая "репаблик" исчезнет через 75 лет по их же словам. Но вангую, что будет гораздо раньше", – потроллил оккупантов защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Комментарии
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Хо Хол
Хо Хол
"В Украине усугубляется проблема ВИЧ. Страна оказалась на втором месте по распространению болезни в Европе. По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, на 1 октября 2018 года в стране официально зарегистрировано более 329 тысяч случаев ВИЧ, из них СПИД – почти 109 тысяч случаев." - https://www.obozrevatel.com/health/masshtabov-vich-v-ukraine-ne-znaet-nikto.htm
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Хо Хол
Хо Хол
Побольше слов в скобочках и этих смищних оборотов.
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Новости расследований

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