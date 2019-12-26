Террористы "ЛНР" устроили наглую провокацию на Донбассе: в ОС ответили

Террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что факт нарушения регулярно фиксирует в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Так, террористы носят повязки с надписью "СЦКК", которые, по данным последнего, его членами не используются.

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"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", – подчеркнули в штабе ОС.

Украинские военные также отметили, что пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участках разведения грубо нарушает Минские договоренности.

"Предлагаем оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участков разведения", – призвали в ОС.

Отметим, СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для совместного управления СЦКК. В декабря 2017 г. офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК. Представителей так называемых "Л/ДНР" в составе СЦКК нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" также установили свой патруль с символикой "СЦКК" на мосту, который отремонтировала Украина. Они передвинули линию разграничения.

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