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20 февраля • обновлено в 17:27
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Террористы "ЛНР" разбомбили артиллерией кладбище: появились жуткие фото

2.4т
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Пророссийские террористы "ЛНР" во время обстрела из артиллерии населенного пункта Попасная на Луганщине разбомбили местное кладбище.

Фото с доказательствами циничного преступления опубликовали на странице штаба ООС в Facebook. Факт обстрела с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения со стороны вооруженных формирований России был зафиксирован украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Террористы "ЛНР" разбомбили из артиллерии кладбище

Террористы "ЛНР" разбомбили из артиллерии кладбище

Facebook штаба ООС

Террористы "ЛНР" разбомбили из артиллерии кладбище

Террористы "ЛНР" разбомбили из артиллерии кладбище

Facebook штаба ООС

"В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище. К счастью, жертв и раненых среди гражданского населения нет. Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил РФ к общепринятым нормам морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим украинская сторона обратилась к представителям СММ ОБСЕ для фиксации совершенного преступления и подчеркнула, что осуждает циничный факт обстрела городского кладбища.

Террористы "ЛНР" разбомбили из артиллерии кладбище

Террористы "ЛНР" разбомбили из артиллерии кладбище

Facebook штаба ООС

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Бой под Золотым
Место
Украина
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