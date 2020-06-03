Террористы "ЛНР" провозгласили русский язык единственным "государственным"

Виктория Довгань Расследования 12:48, 3.06.2020 Обновлено: 12:48, 3.06.2020

Так называемые "депутаты народного совета" террористической "ЛНР" объявили русский язык единственным "государственным" на оккупированной территории Луганской области.

Как сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, пособники российских захватчиков приняли соответствующий "закон" о внесении изменения в статью 10 "конституции" псевдообразования. Его инициатором стал главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

Оккупанты надеются, что принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией.

Террористы "ЛНР"
"Прямий"

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