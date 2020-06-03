Террористы "ЛНР" провозгласили русский язык единственным "государственным"

Так называемые "депутаты народного совета" террористической "ЛНР" объявили русский язык единственным "государственным" на оккупированной территории Луганской области.
Как сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, пособники российских захватчиков приняли соответствующий "закон" о внесении изменения в статью 10 "конституции" псевдообразования. Его инициатором стал главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.
Оккупанты надеются, что принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией.
Террористы "ЛНР"
"Прямий"
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря 2019 года в террористической "ЛНР" "парламент" принял "закон", которым "государственную границу" установили в пределах всей Луганской области.
В конце ноября аналогичное решение об установлении "государственной границы" в пределах всей Донецкой области приняли и в террористической "ДНР".
Кроме того, в декабре главари террористических "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин выступили с требованием уравнять их права на международной арене с Украиной и начать прямые переговоры.
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