Террористы "ЛНР" провозгласили русский язык единственным "государственным"

Так называемые "депутаты народного совета" террористической "ЛНР" объявили русский язык единственным "государственным" на оккупированной территории Луганской области.

Как сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, пособники российских захватчиков приняли соответствующий "закон" о внесении изменения в статью 10 "конституции" псевдообразования. Его инициатором стал главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

Оккупанты надеются, что принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией.

Террористы "ЛНР" "Прямий"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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