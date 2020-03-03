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3 марта • обновлено в 11:44
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Террористы "ЛНР" прокололись с фейком о ВСУ из-за фото

2.9т
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Террористы "ЛНР" выдали уничтоженную машину боевиков за гражданское транспортное средство. Их фейк раскрыло фото сгоревшего авто с остатками военного российского маскхалата.

На этот нюанс обратил внимание на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал лживое сообщение террориста "ЛНР" Андрея Марочоко, в котором тот попытался обвинить ВСУ в якобы уничтожении УАЗа мирных жителей ПТУРом.

Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ

Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

"Главное, что на оккупированных территориях все гражданские ходят в маскхалатах. Немного недосмотрели, когда очередную фотосессию с обвинениями делали. А так, как всегда – корми "вату" д*рьмом", – посмеялся над проколом оккупантов защитник Украины.

Сгоревший маскхалат, который попал в кадр

Сгоревший маскхалат, который попал в кадр

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 марта террористы на Донбассе осуществили ракетный обстрел грузовика с бойцами Вооруженных сил Украины, в результате которого скончался один украинский солдат.

  • Автомобиль вез провизию на позиции защитников и как раз проезжал через жилой сектор. Если бы ракета немного отклонилась, то попала бы в один из домов местного населения.

  • Кроме того, 2 марта оккупанты умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Ранения получили мирные жители.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Вооруженные силы Украины
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