Террористы "ЛНР" выдали уничтоженную машину боевиков за гражданское транспортное средство. Их фейк раскрыло фото сгоревшего авто с остатками военного российского маскхалата.

На этот нюанс обратил внимание на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал лживое сообщение террориста "ЛНР" Андрея Марочоко, в котором тот попытался обвинить ВСУ в якобы уничтожении УАЗа мирных жителей ПТУРом.

Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

"Главное, что на оккупированных территориях все гражданские ходят в маскхалатах. Немного недосмотрели, когда очередную фотосессию с обвинениями делали. А так, как всегда – корми "вату" д*рьмом", – посмеялся над проколом оккупантов защитник Украины.

Сгоревший маскхалат, который попал в кадр Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 марта террористы на Донбассе осуществили ракетный обстрел грузовика с бойцами Вооруженных сил Украины, в результате которого скончался один украинский солдат.

Автомобиль вез провизию на позиции защитников и как раз проезжал через жилой сектор. Если бы ракета немного отклонилась, то попала бы в один из домов местного населения.

Кроме того, 2 марта оккупанты умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Ранения получили мирные жители.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!