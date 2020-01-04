"Наркоманы уйдут на передок": террористы пригрозили Украине "ноу-хау" на фронте

Российские террористы "ЛНР" забили тревогу из-за "эпидемии" наркомании в их рядах и решили формировать из зависимых диверсионно-разведывательные группы, которые якобы будут работать в тылу войск Украины.

О планах оккупантов рассказали в одном из интернет-сообществ сепаратистов. Скриншот опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист joinfo.ua

"Наркоманы уйдут на передок. Стали известны итоги работы комиссий "северных союзников" во 2 АК НМ "ЛНР". В отчете наряду с хищением продовольствия, военного имущества, вооружения и горюче-смазочных материалов отмечено, что ситуация с алко- и наркозависимостью приобрела черты эпидемии", – говорится в сообщении боевиков.

В этой связи главари оккупантов решили взять анализы у каждого члена незаконных вооруженных формирований на предмет наличия в их крови наркотических веществ.

"В случае положительных анализов, в дальнейшем с таких бойцов планируется сформировать диверсионно-разведывательные группы для работы в тылу противника. В планах высшего руководства – отправлять по несколько таких групп ежедневно на разных участках фронта", – пригрозили террористы "ЛНР".

Вместе с тем, боевики, которые погорят на употреблении запрещенных веществ, смогут откупиться от участия в группах "диверсантов" за 5-10 тысяч российских рублей (1900-3800 грн по курсу НБУ).

В свою очередь офицер ВСУ Штефан обратил внимание на еще один показательный момент в сообщении террористов. Этот нюанс доказывает присутствие российских войск на Донбассе.

"В подразделениях "ЛыНыРы" прошла комплексная проверка "северных союзников". Война же "гражданская". Итог – эпидемия алко-наркозависымих!" – отметил защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в рядах российских террористов "ДНР" началась эпидемия опасной инфекционной болезни – зафиксированы массовые случаи заражения туберкулезом.

А в конце октября на Донбассе был зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, что бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал "лидеров" преступной республики "мерзкими уголовниками и наркоманами".

Эту информацию подтвердил и координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец. По его данным, ряды российских оккупантов на Донбассе все чаще стали пополнять наемники с судимостями, наркотической и алкогольной зависимостью. Это происходит из-за жесткого некомплекта.

Сами террористы "ЛНР" также признали резкий рост количества больных СПИДом, алкоголизмом и наркоманией на временно оккупированной территории. Они подсчитали, что сохранение такой тенденции приведет к тому, что через несколько десятилетий их псевдореспублика полностью вымрет.

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