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4 января • обновлено в 06:30
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"Наркоманы уйдут на передок": террористы пригрозили Украине "ноу-хау" на фронте

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Российские террористы "ЛНР" забили тревогу из-за "эпидемии" наркомании в их рядах и решили формировать из зависимых диверсионно-разведывательные группы, которые якобы будут работать в тылу войск Украины.

О планах оккупантов рассказали в одном из интернет-сообществ сепаратистов. Скриншот опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Террорист

Террорист

joinfo.ua

"Наркоманы уйдут на передок. Стали известны итоги работы комиссий "северных союзников" во 2 АК НМ "ЛНР". В отчете наряду с хищением продовольствия, военного имущества, вооружения и горюче-смазочных материалов отмечено, что ситуация с алко- и наркозависимостью приобрела черты эпидемии", – говорится в сообщении боевиков.

В этой связи главари оккупантов решили взять анализы у каждого члена незаконных вооруженных формирований на предмет наличия в их крови наркотических веществ.

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"В случае положительных анализов, в дальнейшем с таких бойцов планируется сформировать диверсионно-разведывательные группы для работы в тылу противника. В планах высшего руководства – отправлять по несколько таких групп ежедневно на разных участках фронта", – пригрозили террористы "ЛНР".

Вместе с тем, боевики, которые погорят на употреблении запрещенных веществ, смогут откупиться от участия в группах "диверсантов" за 5-10 тысяч российских рублей (1900-3800 грн по курсу НБУ).

В свою очередь офицер ВСУ Штефан обратил внимание на еще один показательный момент в сообщении террористов. Этот нюанс доказывает присутствие российских войск на Донбассе.

"В подразделениях "ЛыНыРы" прошла комплексная проверка "северных союзников". Война же "гражданская". Итог – эпидемия алко-наркозависымих!" – отметил защитник Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Добренко Иван
Добренко Иван
Оккупанты делятся своими военными планами в интернете? Это гениально. "Комиссии северных союзников" и "проверка северных союзников" это совершенно разные понятия, пане Штефан. В первом случае они инспектируют, во- втором- их.
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Ку Алексей
Ку Алексей
офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) .никогда не врёт!
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Он Алекс
Он Алекс
Ку Алексей, куда ему до пригожинских триолей как ты
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Вот Штырлыц, вот мощно, фейерично. Вот это настоящий защитник свиностана, вещает прямо из землянки
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