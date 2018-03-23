Террористы "ЛНР" предложили Савченко "политическое убежище"

Задержанной 22 марта по подозрению в подготовке терактов и госпереворота внефракционному нардепу Надежде Савченко, может быть предоставлено "политической убежище" в фейковой псевдореспублике "ЛНР".

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил представитель террористов "ЛНР" на переговорах в Минске Владисла Дейнего.

Он также подчеркнул, что Савченко не координировала свои действия с боевиками.

“Если бы у нас были планы по убийству Порошенко и остальных украинских лидеров при помощи наших сторонников в Киеве, мы никогда об этом не заявили публично. Могу сказать, что Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине, чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями”, – сказал луганский политик.

"Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос”, – отметил Дейнего.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Сразу после принятия решения в парламенте Савченко задержали прямо в Раде.