Террористы "ЛНР" пожаловались на эпидемию коронавируса: привезли кураторы из России

Террористы "ЛНР" заявили о массовой вспышке коронавируса в их рядах. По их словах, она началась после визита на оккупированную территорию Донбасса зараженных российских кураторов.
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Сообщение о ЧП боевиков появилось на одном из их пабликов. Его скриншот опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"В 3 штабе "народной милиции ЛНР" разразилась вспышка, которую замалчивают. Эта эпидемия появилась из-за халатности командиров и "руководителей республики", которые не приняли мер по отношению к приезжим военным советникам из РФ, которые должны были пройти обсервацию или как минимум самоизоляцию", – жалуются террористы.
Коронавирус в "ЛНР"
РИА Новости
По их словам, больных военных из России изолировали не сразу, в результате чего они имели множество контактов в штабе. В итоге множество наемников заразились, однако в их подразделениях по-прежнему проходят построения и совещания.
"В "нарядной милиции" вспышка коронавируса, которую замалчивают кураторы из РФ, которые его же им и привезли. Особенности "гражданской" войны, как-никак", – с сарказмом отреагировал на панику среди террористов защитник Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Княгинскую больницу во временно оккупированном Красном Луче (Луганская область) готовят к приему больных коронавирусом из России. Террористы заранее предупредили об этом медицинский персонал лечебного учреждения.
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