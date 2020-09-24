Террористы "ЛНР" отправили детей копать укрепления на линии огня. Видео

Российские террористы "ЛНР" попались на использовании детского труда. Более того, они отправили несовершеннолетних копать новые укрепления.

Соответствующие кадры, снятые армейцами ВСУ, обнародовал украинский офицер, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале. Он отметил, что оккупанты пытаются спровоцировать защитников на ведение огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российско-оккупационные войска используют труд детей на своих позициях в Луганской области. В очередной раз нарушая нормы международного права, цинично и низко провоцируют подразделения ВСУ на открытие огня. А в дальнейшем, чтобы обвинить в травмировании или не дай Бог ... ребенка" , – возмутился Штефан.

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