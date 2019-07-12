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Террористы "ЛНР" обстреляли мирных жителей Донбасса: в сети показали фото

1.7т Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР" в четверг, 11 июля, обстреляли дома мирных жителей Золотого (Луганская область) на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, поделившись соответствующими фотографиями.

"Наши бойцы защищают мирных жителей, а террористы – прикрываются людьми.

Жители Золотого знают это точно, ведь каждый день испытывают "русский мир" на себе", – написал он.

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Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

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Уточняется, что под обстрел, который начался вечером, попала ул. Стандартная. Террористы обстреляли мирных жителей из крупнокалиберного пулемета.

Клименко добавил, что в стену одного из домов вошла пуля 12 калибра. В это время в своей квартире находилась женщина, она не пострадала, поскольку была в другой комнате.

Террористы "ЛНР" обстреляли мирных жителей Донбасса: в сети показали фото

facebook.com/klymenkoyurii

Террористы "ЛНР" обстреляли мирных жителей Донбасса: в сети показали фото

facebook.com/klymenkoyurii

Как писал OBOZREVATEL, 10 июля террористы обстреляли автоколонну с главой Донецкой области, в результате чего погиб один украинский военный.

Ранее на Донбассе вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарное авто ОС. Тогда двое украинских военных медиков погибли, один получил ранение.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
ООС Новости Донбасса Новости ЛНР фотографии
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