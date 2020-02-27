Террористы "Л/ДНР" запаниковали из-за больших потерь и запустили фейк о ВСУ

В рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях.

Так, за период с 19 по 27 февраля боевики потеряли убитыми девять человек личного состава, сообщил на своей странице в Facebook координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

В частности в 1 армейском корпусе РФ потери понесли 1 ОМСБр (Кальмиусское, один оккупант) и 9 ОМСП (Новоазовск, один оккупант). Во 2 АК РФ 2 ОМСБр в Луганске потеряла одного террориста, а 4 ОМСБр в Алчевске – шестерых.

"Командование оккупационной группировки во взаимодействии с представителями оккупационной администрации продолжает проведение целевой информационно-психологической специальной операции с целью аргументации резко возросших потерь среди личного состава группировки в связи с активизацией ею ведения боевых действий на ряде участков линии фронта. С этой целью подконтрольные им местные СМИ продолжают готовить и размещать "информационные материалы", в том числе "непосредственно из районов боестолкновений" о "провокационных действиях Объединенных сил", – говорится в сводке.

Кроме того, с целью придать фейкам большей достоверности в операции принимает участие и ряд представителей российских СМИ.

Потери террористов на Донбассе "Антикор"

При этом огневые провокации устраивают сами оккупанты. Также они атакуют как позиции украинских войск, так и населенные пункты на мирной территории Украины. В конце февраля активность боевиков резко возросла и они осуществили 81 огневой налет.

Противник применял автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, штатное вооружение БМП-1/2, зенитные установки типа ЗУ-23-2, ПТРК, а также подпадающие под ограничения, согласно положений Минских соглашений, 152/122-мм артиллерийские системы и 120/82-мм минометы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации за 26 февраля понесли серьезные потери. Так, были уничтожены пятеро боевиков "Л/ДНР", еще один получил ранения.

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