Террористы "Л/ДНР" выдали фейк о "диверсантах" Украины: в ВСУ разоблачили ложь

Российские террористы "Л/ДНР" обнародовали в сети фейковое видео с якобы разоблаченным тайником оружия "украинских диверсантов".

На кадрах снят реактивный противотанковый огнемет, а также реактивно-штурмовой гранатомет. Роликом поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) и обратил внимание на показательную деталь: огнемет, который вспомнили оккупанты, есть на вооружении только у российской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оружие, которое якобы нашли террористы "Л/ДНР" Скриншот видео

"Корми вату дерьмом, или как якобы укрДРГ снова коварно подсунули в тайник оружие российского производства. Огнемет выпуска 2006 года (РШГ-1 "Таволга-1"), созданный в 2000 году и принятый на вооружение в 2003 году в Вооруженных силах РФ", – опроверг ложь террористов украинский защитник.

Российский огнемет РШГ-1 "Таволга-1" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня террористы "ЛНР" распространили на своих информационных каналах фейк о якобы взрыве боеприпасов на позициях 30-й ОМБр ВСУ. При этом оккупанты утверждали, что в результате ранения якобы получили восемь воинов полка Нацгвардии "Азов". Однако оказалось, что этот же вброс они уже распространяли в июле 2019 года.