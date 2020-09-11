Террористы "Л/ДНР" вплотную подошли к позициям ВСУ: момент попал на видео

В сети появилось видео с доказательством нарушения российскими террористами "Л/ДНР" условий перемирия. На кадрах видно, как враждебное подразделение вышло с занимаемой посадки и уже прокопало в сторону позиций ВСУ более ста метров.

Ролик обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что оккупанты безнаказанно продолжают удлинять свою траншею каждый день (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).

Между тем украинские пехотинцы и разведчики, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, терпеливо наблюдают за действиями боевиков.

"У ребят связаны руки. Ни выйти поздороваться, ни открыть предупредительный огонь, намекая, что им здесь не рады. Подобные видеоматериалы фиксируются на многих участках фронта", – отметили волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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