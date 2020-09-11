Террористы "Л/ДНР" вплотную подошли к позициям ВСУ: момент попал на видео

В сети появилось видео с доказательством нарушения российскими террористами "Л/ДНР" условий перемирия. На кадрах видно, как враждебное подразделение вышло с занимаемой посадки и уже прокопало в сторону позиций ВСУ более ста метров.
Ролик обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что оккупанты безнаказанно продолжают удлинять свою траншею каждый день (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).
Между тем украинские пехотинцы и разведчики, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, терпеливо наблюдают за действиями боевиков.
"У ребят связаны руки. Ни выйти поздороваться, ни открыть предупредительный огонь, намекая, что им здесь не рады. Подобные видеоматериалы фиксируются на многих участках фронта", – отметили волонтеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Тем временем российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
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