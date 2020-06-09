Террористы "Л/ДНР" устроили танковые маневры перед кураторами из России – разведка

На Донбассе зафиксировали активное передвижение тяжелого вооружения террористов "Л/ДНР". Маневры и стрельбы оккупанты устроили по случаю приезда российских кураторов.
Об этом стало известно Главному управлению разведки Минобороны Украины, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оживление сил врага было замечено 8 июня.
"С 8 июня в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные мероприятия боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противником проводятся занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям", – говорится в сводке защитников Украины.
Танки России на Донбассе
"Цензор.НЕТ"
Также одновременно с ВС РФ в российских оккупационных войсках продолжаются мероприятия недели мобилизационной готовности. Кроме того, разведка узнала, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением в 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.
Ситуация в зоне ООС
Сайт Минобороны Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали, что в начале июня через неконтролируемый украинской властью участок границы скрытно прибыли группы кадровых российских военных. Их отправили на Донбасс для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.
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