Главная Новости
9 июня • обновлено в 13:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы "Л/ДНР" устроили танковые маневры перед кураторами из России – разведка

660
Читать материал на украинском

На Донбассе зафиксировали активное передвижение тяжелого вооружения террористов "Л/ДНР". Маневры и стрельбы оккупанты устроили по случаю приезда российских кураторов.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Минобороны Украины, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что оживление сил врага было замечено 8 июня.

"С 8 июня в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск восстановлены интенсивные мероприятия боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противником проводятся занятия с экипажами боевых бронированных машин и танков, артиллерийскими расчетами с выполнением практических стрельб, учебные сборы по отдельным военно-учетным специальностям", – говорится в сводке защитников Украины.

Танки России на Донбассе

Танки России на Донбассе

"Цензор.НЕТ"

Также одновременно с ВС РФ в российских оккупационных войсках продолжаются мероприятия недели мобилизационной готовности. Кроме того, разведка узнала, что для проведения указанных мероприятий и контроля за их выполнением в 1 и 2 АК оккупантов прибыли дополнительные группы российских инструкторов и представители высших органов управления ВС РФ в составе комиссий.

Ситуация в зоне ООС

Ситуация в зоне ООС

Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС рассказали, что в начале июня через неконтролируемый украинской властью участок границы скрытно прибыли группы кадровых российских военных. Их отправили на Донбасс для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги