Террористы "Л/ДНР" устроили провокацию на Донбассе и запустили беспилотник

За минувшие сутки, 9 августа, российские оккупационные войска четыре раза нарушали условия перемирия на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг дважды обстреливал украинский позиции. ВСУ зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия у Новозвановки и Марьинки.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отмечено в сводке.

При этом, противник нарушил условия договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ. В частности, вблизи Трудового оккупанты осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. ВСУ при помощи радиоэлектроники подавили работу беспилотника.

С начала текущих суток, 10 августа, обстрелов в зоне проведения ООС не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы на Донбассе восемь раз нарушили режим перемирия, семь из которых – огневые провокации.