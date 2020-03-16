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16 марта • обновлено в 15:05
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Террористы "Л/ДНР" устроили массовое бегство из-за коронавируса

1.8т
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В рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

О панических настроениях среди оккупантов Донбасса стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в том числе с оружием", – говорится в сводке.

Террористы "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР"

"Гордон"

Также отмечается, что для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур "Л/ДНР". Однако во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Коронавирус
Место
Украина Донецк
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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