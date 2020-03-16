Террористы "Л/ДНР" устроили массовое бегство из-за коронавируса

В рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

О панических настроениях среди оккупантов Донбасса стало известно Главному управлению разведки, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в том числе с оружием", – говорится в сводке.

Террористы "Л/ДНР" "Гордон"

Также отмечается, что для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур "Л/ДНР". Однако во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в оккупированной Горловке террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевшей из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что из-за информации о 12 случаях коронавируса в террористической "ДНР" (в Горловке) Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Кроме того, в террористической "ДНР" заявили, что столкнулись с еще большей угрозой, чем коронавирус. В больницы на оккупированной территории якобы поступило множество людей со свинным гриппом.

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