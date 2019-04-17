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Террористы "Л/ДНР" устроили кровавую бойню: разведка раскрыла детали

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На Донбассе во время так называемых тренировок силовых структур между террористами произошла драка с пострадавшими.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны полковник Александр Мотузяник. Он отметил, что в результате потасовки пострадали десять человек, троих доставили в больницу, передает "УНИАН".

"15 апреля 2019 года в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения "МГБ и МВД" более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы", – отметил Мотузяник.

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По его словам, одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава "правоохранительных органов" и лиц, призванных на военную службу, которые освободились в этом году после отбытия наказания за совершение преступлений, в том числе за дезертирство.

Мотузяник добавил, что в результате постоянных конфликтов, оккупанты ужесточили административно-полицейский режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"При этом, под руководством российских инструкторов активизировано проведения тренировок подразделений "МГБ и МВД" по выполнению задач в случае введения так называемого "правового режима", – сообщили в Минобороны.

Террористы "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы пожаловались на массовую гибель "братьев".

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Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А кто в мире нащывает ополченцев ДНР и Лнр...террористами??
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