Террористы "Л/ДНР" устроили кровавую бойню на Донбассе: ВСУ отбились

Террористы "Л/ДНР" в четверг, 4 июля, 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате один украинский военнослужащий получил ранения и двое – боевые травмирования. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Кроме того, указывается, что 4 июля от тяжелых ранений, полученных ранее в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка, скончался старший солдат Эдуард Лобода.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Опытное, по направлению Веселого – из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с Лебединським, по направлению Ужовки – с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды на окраине Березового, по направлению Ясного и Докучаевска – из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески, по направлению Веселого – с миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Водяного, по направлению н.п. Пикузы – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций ОС:

вблизи Новгородского, по направлению Горловки – с миномета калибра 120 мм;

дважды неподалеку Крымского, по направлению Красногвардейского и Донецка – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

два раза в районе населенного пункта Новотошковское, по направлению Дозовского и Донецка – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

рядом с Луганским, по направлению Калиновки – с миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

окраине Попасной, по направлению Первомайска – из минометов калибра 120 и 82 мм;

вблизи Южного, по направлению шахты им. Гагарина – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку н.п. Новолуганское, по направлению Доломитного – с миномета калибра 82 мм.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

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