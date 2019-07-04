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Террористы "Л/ДНР" устроили кровавую бойню на Донбассе: ВСУ отбились

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Террористы "Л/ДНР" в четверг, 4 июля, 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате один украинский военнослужащий получил ранения и двое – боевые травмирования. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Кроме того, указывается, что 4 июля от тяжелых ранений, полученных ранее в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка, скончался старший солдат Эдуард Лобода.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Опытное, по направлению Веселого – из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • два раза рядом с Лебединським, по направлению Ужовки – с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • дважды на окраине Березового, по направлению Ясного и Докучаевска – из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Пески, по направлению Веселого – с миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета;

  • вблизи Водяного, по направлению н.п. Пикузы – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций ОС:

  • вблизи Новгородского, по направлению Горловки – с миномета калибра 120 мм;

  • дважды неподалеку Крымского, по направлению Красногвардейского и Донецка – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

  • два раза в районе населенного пункта Новотошковское, по направлению Дозовского и Донецка – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

  • рядом с Луганским, по направлению Калиновки – с миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

  • окраине Попасной, по направлению Первомайска – из минометов калибра 120 и 82 мм;

  • вблизи Южного, по направлению шахты им. Гагарина – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку н.п. Новолуганское, по направлению Доломитного – с миномета калибра 82 мм.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРООСвидео
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Golan Sim
Golan Sim
Славные украинские защитники Донбасса отважно уничтожают банд/еровских карателей, которые пришли на их землю! Нацисты-запад\энцы поняли, что в Донбассе они могут получить только заслуженную пулю и народную ненависть.
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