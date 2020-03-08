Террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: бойцы выстояли

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 7 марта вооруженные формирование России 6 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь нет.
Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностей минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;
- около Марьинки - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Широкино - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.
facebook.com/pressjfo.news
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил три обстрела украинских позиций, а именно:
около населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, осуществил 4 выстрелов из станкового протитанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия;
недалеко от Луганского - из гранатометов разных систем;
рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.
7 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 6 марта от минно-взрывной травмы скончался лейтенант Вооруженных сил Украины Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". Еще четверо украинских бойцов получили ранения.
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