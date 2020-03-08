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8 марта • обновлено в 08:21
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Террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: бойцы выстояли

2.3т
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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 7 марта вооруженные формирование России 6 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностей минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;

- около Марьинки - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.

Террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: бойцы выстояли

facebook.com/pressjfo.news

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил три обстрела украинских позиций, а именно:

около населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, осуществил 4 выстрелов из станкового протитанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия;

недалеко от Луганского - из гранатометов разных систем;

рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

7 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 6 марта от минно-взрывной травмы скончался лейтенант Вооруженных сил Украины Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". Еще четверо украинских бойцов получили ранения.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, что, даже шаровары не придется менять?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Бачурин Андрей, сменные шаровары ещё в котлах кончились. Так, вытряхают переодически...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я ждал этого ,всю ночь,браво Обосс!!!
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