Террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: бойцы выстояли

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 7 марта вооруженные формирование России 6 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностей минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;

- около Марьинки - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.

facebook.com/pressjfo.news

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил три обстрела украинских позиций, а именно:

около населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин, осуществил 4 выстрелов из станкового протитанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия;

недалеко от Луганского - из гранатометов разных систем;

рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

7 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 6 марта от минно-взрывной травмы скончался лейтенант Вооруженных сил Украины Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". Еще четверо украинских бойцов получили ранения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!