Террористы "Л/ДНР" сорвали открытие КПВВ после карантина: люди в очередях теряли сознание. Фото

В среду, 10 июня, террористы "Л/ДНР" на Донбассе отказались открывать пункты пропуска со своей стороны. В результате чего за два часа работы КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" боевики не пропустили ни одного человека.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, КПВВ начали работу в 11:00, и лишь после 13:00 террористы стал пропускать людей на временно оккупированную территорию.

КПВВ на Донбассе

"По состоянию на 13:00 через контрольный пункт "Марьинка" было пропущено одного человека на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. Пока что пять человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что через КПВВ "Станица Луганская" прошли шесть человек, которые ожидали пропуска у блокпоста российских наемников.

Очереди на КПВВ

Отмечается, что перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 человек, среди них 70 пожилых людей и до 10 детей. Некоторые из них ожидали пропуска еще с 6 часов утра.

На "Станице Луганской" с украинской стороны с утра собралось около двух сотен человек, пишут "Новости Донбасса".

В благотворительном фонде "Право на защиту" в Facebook сообщили, что еще до начала пропуска на КПВВ в "Станице Луганской" 47-летний мужчина потерял сознание, его увезла "скорая помощь".

По данным организации, блокпост "ДНР" "Александровка" (Каргил), который граничит с украинским КПВВ "Марьинка", также не осуществлялся пропуск, якобы из-за сбоя работы в базе данных.

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

Ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты из "ДНР" отказались открывать контрольно-пропускные пункты, оправдываясь якобы "угрозой массового заражения граждан".

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