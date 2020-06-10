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10 июня • обновлено в 15:40
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Террористы "Л/ДНР" сорвали открытие КПВВ после карантина: люди в очередях теряли сознание. Фото

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В среду, 10 июня, террористы "Л/ДНР" на Донбассе отказались открывать пункты пропуска со своей стороны. В результате чего за два часа работы КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" боевики не пропустили ни одного человека.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, КПВВ начали работу в 11:00, и лишь после 13:00 террористы стал пропускать людей на временно оккупированную территорию.

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

"По состоянию на 13:00 через контрольный пункт "Марьинка" было пропущено одного человека на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. Пока что пять человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что через КПВВ "Станица Луганская" прошли шесть человек, которые ожидали пропуска у блокпоста российских наемников.

Очереди на КПВВ

Очереди на КПВВ

Отмечается, что перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 человек, среди них 70 пожилых людей и до 10 детей. Некоторые из них ожидали пропуска еще с 6 часов утра.

На "Станице Луганской" с украинской стороны с утра собралось около двух сотен человек, пишут "Новости Донбасса".

В благотворительном фонде "Право на защиту" в Facebook сообщили, что еще до начала пропуска на КПВВ в "Станице Луганской" 47-летний мужчина потерял сознание, его увезла "скорая помощь".

По данным организации, блокпост "ДНР" "Александровка" (Каргил), который граничит с украинским КПВВ "Марьинка", также не осуществлялся пропуск, якобы из-за сбоя работы в базе данных.

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

КПВВ на Донбассе

Ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты из "ДНР" отказались открывать контрольно-пропускные пункты, оправдываясь якобы "угрозой массового заражения граждан".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Блокада Донбасса
Место
Украина
Теги
КПВВ Донбасс Министерство внутренних дел Украины
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