Террористы "Л/ДНР" резко изменили тактику на Донбассе: что произошло

Террористы "Л/ДНР" резко за сутки сократили количество обстрелов вдвое - с 30 до 13. Потерь среди украинских защитников нет.

Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

На донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. Шесть раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 7 июля 30 раз прибегли к огню по нашим позициям. В результате вражеский снайпер подстрелил одного украинского защитника.