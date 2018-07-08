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Террористы "Л/ДНР" резко изменили тактику на Донбассе: что произошло

7.3тЧитать новость на украинском

Террористы "Л/ДНР" резко за сутки сократили количество обстрелов вдвое - с 30 до 13. Потерь среди украинских защитников нет.

Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

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На светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

На донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

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Мариупольское направление остается зоной активных провокационных действий российских наемников. Шесть раз оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 7 июля 30 раз прибегли к огню по нашим позициям. В результате вражеский снайпер подстрелил одного украинского защитника.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Московец Леонид
Московец Леонид
До зустрічі із Трампом моль буде бзіти щось витворяти ....
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Пигин Макс
Пигин Макс
Потерьнет, только к вечеру опять в больницы Киева завезут запчасти от хероев.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Авдюха Юрий, Ты чё так возбудился, повестка пришла?
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Авдюха Юрий
Авдюха Юрий
Пигин Макс, а мокшу дохлу половину зариють в донбаський чернозем а другу половину зариють під ростовом, ихтамнет і ніколи не було.
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