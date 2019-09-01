Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы "Л/ДНР" развязали тяжелые бои на Донбассе: как прошли сутки на войне

789 Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" в воскресенье, 1 сентября, минимум девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

О потерях с украинской стороны не сообщается. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия –минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости
Поймали шестерых: стало известно о проблемах "Л/ДНР" на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Укринформ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Николаевки по направлению Докучаевская – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • три раза неподалеку Водяного из направлений н.п. Ужовка и Азов – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Зайцевого – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новолуганского по направлению Байрака – из минометов калибра 82 мм.

Отметим, по сообщению СЦКК, в 17:01 в районе населенного пункта Зайцево Северное террористы применили минометы 82-го калибра (4 мины).

С 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы 82-го калибра (15 мин).

Как писал OBOZREVATEL, 31 августа в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...