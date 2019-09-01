Террористы "Л/ДНР" в воскресенье, 1 сентября, минимум девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

О потерях с украинской стороны не сообщается. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия –минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Укринформ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Николаевки по направлению Докучаевская – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза неподалеку Водяного из направлений н.п. Ужовка и Азов – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового – с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе Зайцевого – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского по направлению Байрака – из минометов калибра 82 мм.

Отметим, по сообщению СЦКК, в 17:01 в районе населенного пункта Зайцево Северное террористы применили минометы 82-го калибра (4 мины).

С 17:20 до 18:00 в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы 82-го калибра (15 мин).

Как писал OBOZREVATEL, 31 августа в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

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