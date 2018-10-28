Террористы ''Л/ДНР'' развязали кровопролитные бои и получили мощный ответ от ВСУ

В течение субботы, 27 октября, террористы "Л/ДНР" 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты 5 раз применили запрещенное оружие, обстреляв позиции ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках последнего в течение дня оккупанты применили это оружие дважды. В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения обороняющихся решительными действиями огневые средства противника подавили", - сказано в сводке.

Особую активность террористы проявили на Приазовье, однако ВСУ контролируют ситуацию и готовы реагировать на резкую смену тактики "Л/ДНР".

По данным разведки, в результате боев были ликвидированы два террориста и еще двое получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне волонтер рассказал об эпичном позоре террористов "ДНР", которые умудрились уничтожить собственную позицию.