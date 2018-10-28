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Террористы ''Л/ДНР'' развязали кровопролитные бои и получили мощный ответ от ВСУ

7.7тЧитать материал на украинском

В течение субботы, 27 октября, террористы "Л/ДНР" 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты 5 раз применили запрещенное оружие, обстреляв позиции ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках последнего в течение дня оккупанты применили это оружие дважды. В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения обороняющихся решительными действиями огневые средства противника подавили", - сказано в сводке.

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Особую активность террористы проявили на Приазовье, однако ВСУ контролируют ситуацию и готовы реагировать на резкую смену тактики "Л/ДНР".

По данным разведки, в результате боев были ликвидированы два террориста и еще двое получили ранения.

Террористы ''Л/ДНР'' развязали кровопролитные бои и получили мощный ответ от ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне волонтер рассказал об эпичном позоре террористов "ДНР", которые умудрились уничтожить собственную позицию.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Защитники, еби их мать, стишки сочиняют про закапывание бульдозером бабушек и детей
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ефимов владимир
ефимов владимир
Через пару дней в куеве будут сопли пускать: помогите собрать гроши на памперсы для бандерлогов.
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1
PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Охренеть, "МОЩЬНО".
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