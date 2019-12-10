Террористы "ДНР" пошли на поклон к Госдуме: о чем речь

Главари террористов "ДНР" приняли резолюцию о необходимости поддержки временно оккупированного Донбасса нелегитимной Госдумой России. Так, коллаборационисты даже предложили создать специальную "межфракционную группу" по взаимодействию с "Л/ДНР".

Как сообщает один из сепаратистских ресурсов оккупантов, в ее задачи якобы должны войти:

мониторинг соблюдения прав и свобод "российских соотечественников";

координация федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ по взаимодействию с органами "власти ДНР и ЛНР";

выявление норм, препятствующих эффективному взаимодействию Донбасса с Россией.

Денис Пушилин Сайт сепаратистов

Кроме того, пособники российских оккупантов обратились к Торгово-промышленной палате РФ с просьбой оказать содействие в признании документов, выдаваемых ТПП "Л/ДНР", и рассмотреть возможность участия предприятий из оккупации в выставочно-ярмарочных мероприятиях страны-агрессора.

В придачу ко всему военные преступники вышли с призывом к парламентам субъектов РФ заключить договора о сотрудничестве с "народными советами ДНР и ЛНР".

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что готов к прямому диалогу с украинской стороной. По словам террориста, без этого якобы не получится полноценно решить конфликт, а отговорки о неготовности вести переговоры с жителями Донбасса, которые отказались ехать в Украину, звучат нелепо.

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