Террористы "Л/ДНР понесли тяжелые потери: фото убитых

В сети опубликовали данные ликвидированных на Донбассе террористов "Л/ДНР".
Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
"200-ая бригада пополнилась. 25.05.19 - Даниил Ковалев, 25.05.19 - Владислав Котляров, 19.04.19 - Епихин "Бобер" Стас из Макеевки и 24.05.19 Якимов "Тунгус" Александр", – написал он в сети.
Владислав Котляров
Даниил Ковалев
Епихин Стас
Якимов Александр
Ранее Штефан сообщил, что 17 мая был уничтожен боевик из оккупированного Донецка Сергей Подгородецкий. 18 мая "бригада-200" в районе Коминтерново пополнилась донетчанином Юрием Дамаскиным. А 20 мая из-за болезни скончался террорист Залевский "Атом" Артем из Донецка.
20 мая в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован 23-летний пособник оккупантов. Яковенко "Амбал" Владимир из Добропольского района 25 сентября 1995 года рождения, который внесен в базу "Миротворец" как боевик незаконного вооруженного формирования.
Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе убили террориста "ДНР" Роман Беленко "Треху". Он был уроженцем города Донецк.
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