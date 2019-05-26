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Террористы "Л/ДНР понесли тяжелые потери: фото убитых

5.1тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали данные ликвидированных на Донбассе террористов "Л/ДНР".

Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200-ая бригада пополнилась. 25.05.19 - Даниил Ковалев, 25.05.19 - Владислав Котляров, 19.04.19 - Епихин "Бобер" Стас из Макеевки и 24.05.19 Якимов "Тунгус" Александр", – написал он в сети.

Владислав Котляров

Владислав Котляров

Facebook

Даниил Ковалев

Даниил Ковалев

Facebook

Террористы "Л/ДНР понесли тяжелые потери: фото убитых

Facebook

Епихин Стас

Епихин Стас

Facebook

Якимов Александр

Якимов Александр

Facebook

Ранее Штефан сообщил, что 17 мая был уничтожен боевик из оккупированного Донецка Сергей Подгородецкий. 18 мая "бригада-200" в районе Коминтерново пополнилась донетчанином Юрием Дамаскиным. А 20 мая из-за болезни скончался террорист Залевский "Атом" Артем из Донецка.

20 мая в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован 23-летний пособник оккупантов. Яковенко "Амбал" Владимир из Добропольского района 25 сентября 1995 года рождения, который внесен в базу "Миротворец" как боевик незаконного вооруженного формирования.

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Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе убили террориста "ДНР" Роман Беленко "Треху". Он был уроженцем города Донецк.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
войнаНовости Донбассатеррористы "ДНР"ВСУ
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинцы продолжают убивать украинцев.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Гражданская война. Граждан РФ нет.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Афанасьев Алексей, а когда они есть. То это добровольцы и не считается.Что ж вы такте ссыкуны?!🤣
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