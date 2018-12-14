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Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список

1.6тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы пятеро террористов "Л/ДНР".

Об этом рассказал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что боевики в сводках не распространяли такую информацию.

"В "официальных" сводках Дырляндии за последние дни потерь нет, а у меня как всегда есть, и знаю еще больше, но все хорошее порционно, еще -5", – рассказал офицер.

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Так, в сети рассказали, что все ликвидированные террористы были молодыми, в возрасте от 22 до 33 лет: Лемешко Вячеслав (18.02.1985-08.12.2018), Ефременко Денис (22.12.1985-09.12.2018), Бойченко Руслан (21.03.1983-10.12.2018), Гусев Сергей (06.05.1994-11.12.2018), Данил Платонов (20.10.1994-12.12.2018).

Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список

Штефан пояснил, что Лемешко нырнул за раками в прорубь в Краснянском водохранилище и до сих пор не вынырнул. Террорист числился в базе "Миротворец", где указано, что он был начальником спасательно-водолазной станции Лутугинского МЧС "ЛНР".

Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список

А 7 декабря от кровоизлияния в мозг умер Александр Румянцев с позывным "Румын" из Славянска.

Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список
Террористы ''Л/ДНР'' понесли масштабные потери на Донбассе: в сети всплыл список

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР" Дениса Ефременко с позывным "Морячок", которого подозревают в убийстве оперного певца. К нему также присоединился боевик из Славянска, который числился в рядах "МГБ "ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
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