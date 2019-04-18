Террористы "Л/ДНР" подло напали на ВСУ на Донбассе: ранен украинский защитник

На Донбассе в среду, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

Украинские позиции обстреливали, в частности, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Все нарушения режима прекращения огня оккупанты провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Война на Донбассе "Слово и Дело"

По данным разведки, 17 апреля двоих оккупантов было уничтожено, еще пятерых — ранено.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Луганщине военнослужащие из состава Объединенных сил провели удачную спецоперацию. Украинским разведчикам удалось уничтожить укрепления, из которых боевики регулярно осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения.

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