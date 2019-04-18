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Террористы "Л/ДНР" подло напали на ВСУ на Донбассе: ранен украинский защитник

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На Донбассе в среду, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение.

Украинские позиции обстреливали, в частности, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Все нарушения режима прекращения огня оккупанты провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Слово и Дело"

По данным разведки, 17 апреля двоих оккупантов было уничтожено, еще пятерых — ранено.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Террористы "Л/ДНР" подло напали на ВСУ на Донбассе: есть раненый

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Луганщине военнослужащие из состава Объединенных сил провели удачную спецоперацию. Украинским разведчикам удалось уничтожить укрепления, из которых боевики регулярно осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Педерасты брехливые вы, определитесь, террористы или вооруженные формирования Российской Федерации
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de lik
de lik
Эй, свидомые, подло школы и дома обстреливать, а хохлов-карателей в самый раз
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andrei andrei
andrei andrei
Ты посмотри, твари. . Подло напали на них. Съебите с Донбасса нах и никто на вас нападать не будет. Хохол это диагноз.
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